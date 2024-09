Frontex, 'rimpatriati più di 40mila migranti, il 65% volontari'

BRUXELLES - "Siamo presenti in più di 23 operazioni che utilizzano più di tremila funzionari nel settore e quest'anno abbiamo impiegato queste forze per rimpatriare più di 40mila persone, di cui il 65% è rimpatriato su base volontaria e la maggior parte con volo di linea". Lo ha detto il direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Frontex Hans Leijtens, in audizione alla Commissione Libertà civili del Parlamento europeo. Sul fronte della tutela dei diritti dei migranti, Frontex, ha spiegato, si è dotata di "46 monitor di diritti fondamentali che sono utilizzati frequentemente in più di 30 Paesi".





