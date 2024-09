'La petroliera colpita dagli Houthi nel Mar Rosso non si può trainare'

DUBAI - Non potrà essere trainata via dal Mar Rosso la petroliera Sounion, battente bandiera greca, colpita e incendiata alcuni giorni fa in un attacco degli Houthi yemeniti: lo dichiara la missione navaleAspides dell'Unione europea, che fa sapere che i rischi ambientali sono troppo elevati. "Le compagnie private responsabili delle operazioni di recupero hanno concluso che no n ci sono le condizioni per un'operazione di traino e che quindi non è sicuro procedere" con la missione, fa sapere Aspides sul proprio account X. "Soluzioni alternative sono ora al vaglio delle compagnie private." A bordo della petroliera sono in corso ancora diversi incendi sulla plancia principale, anche se non ci sono per ora segni di versamenti di petrolio in mare.



La Sounion, che trasportava 150.000 tonnellate metriche di petrolio greggio, fu colpita dai ribelli sciiti filoiraniani il 21 agosto nel Mar Rosso al largo della città yemenita di Honeida.

