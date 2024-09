Anp: 'In Cisgiordania 16enne uccisa dai militari israeliani'

TEL AVIV - Il ministero della Salute dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha riferito che una sedicenne è stata ucciso dal fuoco dell'esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania. Le circostanze della sua morte non sono ancora state chiarite. Questo è il sesto giorno in cui l'esercito israeliano sta operando a Jenin e in altre aree nella parte settentrionale della Cisgiordania. Secondo la stessa Anp, da mercoledì scorso in Cisgiordania sono stati 30 i morti e circa 130 i feriti. Secondo i palestinesi tra i morti ci sono 6 bambini e 2 anziani. L'esercito israeliano (Idf) aveva fatto lo stesso numero , parlando però di "terroristi eliminati".

