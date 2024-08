Ancora sbarchi alle Canarie, oltre 580 migranti giunti in 24 ore

MADRID - Non si fermano gli sbarchi di migranti alle Canarie, dove mezzi del Salvataggio Marittimo hanno soccorso nella giornata odierna un terzo barcone con a bordo 205 persone di origini subsahariane, fra cui 3 donne e 10 bambini, condotto nel porto di La Restinga, all'isola de El Hierro. Lo segnala il coordinamento di Salvataggio Marittimo, che informa inoltre che una motovedetta della guardia civile ha scortato nello stesso porto anche una quarta imbarcazione, con a bordo 254 migranti, fra i quali 18 donne e 16 bambini e adolescenti, intercettata dal sistema radar del Sistema integrato di vigilanza estera (Sive) a 9 miglia al largo di El Hierro.



L'isola più piccola e più sud occidentale di tutto l'arcipelago, con una popolazione di poco superiore alle 11.000 persone, sta vedendo messa a dura prova la capacità di accoglienza delle proprie strutture per l'accoglienza dei migranti: il Centro di soggiorno temporaneo per stranieri di San Andres e il monastero La Frontera, che sono al collasso per la pressione migratoria. I nuovi arrivi odierni si uniscono alle 130 persone sbarcate a El Hierro la scorsa notte e all'alba di oggi da due barconi, che portano al momento a 589 il numero di migranti giunti sull'isola in meno di 24 ore.



Il presidente del governo delle Canarie, Fernando Clavijo, ha annunciato oggi l'avvio di un piano di rinforzi dei servizi sanitari dell'isola, in previsione anche degli sbarchi che è previsto che aumentino in maniera massiccia in autunno. In dichiarazioni ai cronisti, riprese dalla TV Canaria, Clavijo ha spiegato che è stato istituito un gruppo specifico per l'assistenza primaria ai migranti irregolari che sbarcano a El Hierro, in alcuni casi in condizioni di salute molto precarie, mentre sarà rafforzata con "un programma strategico" l'assistenza primaria per gli abitanti dell'isola.





