Wafa, 'Idf ordina evacuazione da campo profughi Nur Shams'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 AGO - Le forze israeliane hanno ordinato ai cittadini del campo profughi di Nur Shams, a est di Tulkarem, di lasciare il campo entro quattro ore. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, a cui fonti della sicurezza dell'Anp hanno riferito che l'Idf intende allestire una postazione militare nel quartiere al-Maslakh del campo per perquisire i residenti prima di evacuare.Intanto le forze israeliane hanno chiuso le strade che portano a Jenin, Tulkarem e al campo di Far'a. Lo riporta Al Jazeera sostenendo che ci sono circa 80.000 palestinesi in queste aree dove sono in corso operazioni militari. Nel campo di Nur Shams a Tulkarem un posto di blocco consente alle persone di andarsene se lo desiderano. Ai palestinesi nel campo è stato detto che hanno quattro ore se vogliono andarsene. Non c'è un ordine di evacuazione diretto, ma questo suggerisce una potenziale escalation, sostiene Al Jazeera. A Far'a fonti mediche hanno sostenuto con l'emittente qatariota che le forze israeliane hanno aggredito il responsabile del centro medico della Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS), prima di trattenere i team medici per poi lasciarli andare. (ANSAmed).

