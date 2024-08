L'ostaggio liberato ieri torna a casa tra la folla in festa

TEL AVIV - L'ostaggio salvato ieri a Gaza dall'Idf Farhan al-Qadi è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa tra la folla in festa che lo aspettava. Qadi è stato riportato dalle autorità israeliane nel villaggio beduino vicino alla città di Rahat, nel sud di Israele. Farhan ha incontrato una folla di parenti, amici e cittadini radunati per accoglierlo sotto una tenda della tradizione beduina.



L'ex ostaggio, 52 anni, ha detto ai media israeliani che lo aspettavano di sentirsi "al 100 percento", e ha chiesto "il ritorno degli ostaggi rimasti a Gaza". Prima di essere dimesso, il personale dall'ospedale Soroka di Beersheba, dove è stato ricoverato per gli esami medici ieri, si è assiepato nei corridoi per applaudirlo mentre usciva.





