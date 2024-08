Inondazioni nel sud del Marocco al confine col Sahara

(ANSAmed) - RABAT, 26 AGO - La pioggia tanto attesa in Marocco si è trasformata in un incubo nelle regioni del sud est del Paese, lungo il confine con il deserto del Sahara. Da venerdì sera, forti precipitazioni hanno colpito questa regione per lo più rurale, dove la maggior parte delle abitazioni sono costruite in paglia e fango. I danni sono stati ingenti, il fiume Dades è esondato in più punti.I media locali hanno riferito che i centri delle città di Midelt, Goulmima, Tinjdad, Tinghir, Kelaat M'Gouna, Imilchil e la maggior parte delle aree circostanti Ouarzazate hanno subito grossi danni. Il livello dell'acqua, che secondo i media locali ha raggiunto i 30 centimetri, ha allagato molte case e fattorie, tagliando le strade che conducono a queste zone e isolandole per qualche ora. Sempre secondo la stampa locale, due donne della provincia di Ouarzazate sarebbero morte in seguito a queste inondazioni. (ANSAmed).

