Un morto su barcone con 174 migranti soccorsi alle Canarie

MADRID - E' sempre più drammatica l'emergenza dei migranti lungo la rotta che dalle coste africane giunge all'arcipelago delle Canarie. Un cadavere è stato recuperato su un barcone con 174 persone di origini subsahariane a bordo, fra le quali almeno 6 fra neonati e bambini, soccorso dal Salvataggio Marittimo questa mattina a 2 km al largo dell'isola de El Hierro. I superstiti alla traversata sono sbarcati nel porto di La Restinga.



Da inizio settimana sono oltre 800 i migranti sbarcati nell'arcipelago, segnalano i servizi di emergenza. La crisi migratoria alle Canarie è al centro della riunione oggi fra il premier Pedro Sanchez con il governatore dell'arcipelago, Fernando Clavijo nell'isola di La Palma. L'incontro ha luogo un mese dopo che il Congresso dei deputati ha bocciato il decreto per la redistribuzione obbligatoria dei migranti minori fra le varie regioni spagnole, con i voti contrari del partito di estrema destra Vox, del Partito Popolare e di Junts per Catalunya, il partito di Carles Puigdemont.



Sono almeno 5.100 i bambini e adolescenti stranieri attualmente accolti nelle Canarie e sotto la tutela delle autorità locali, a fronte di una capacità di accoglienza di 2.000 minori. Un'emergenza che riguarda anche l'enclave spagnola in Marocco di Ceuta, che attualmente accoglie oltre 400 migranti minorenni, il triplo della sua capacità.





