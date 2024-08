'Uccisi 22 palestinesi da attacchi israeliani a Gaza'

TEL AVIV - Funzionari sanitari palestinesi hanno dichiarato oggi che gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 22 persone a Gaza, come riferisce Haaretz.



Secondo fonti palestinesi, nella città di Beit Lahiya, nella parte settentrionale della Striscia, un attacco su una casa ha ucciso 11 persone, mentre un altro ne ha uccise sei, tra cui un giornalista locale, in una casa nel campo di Al-Maghazi nella parte centrale di Gaza, hanno detto i medici. Altri cinque sono stati uccisi in attacchi separati nel sud.



I carri armati israeliani si stanno spingendo sempre più in profondità nella Striscia di Gaza, nelle zone centrali e meridionali. L'Idf ha affermato che nelle ultime 24 ore le sue forze hanno intensificato le operazioni a Deir Al-Balah e a Khan Younis, nel centro e nel sud, smantellando decine di strutture militari, individuando armi e uccidendo miliziani. L'esercito ha aggiunto che nei giorni scorsi le forze hanno ucciso 50 militanti nella zona di Rafah, nell'estremo sud dell'enclave.





