I rifugiati siriani in Turchia sono oltre 3 milioni di persone

Su un totale di 4.425.230 cittadini stranieri che vivono legalmente in Turchia, i siriani che godono di protezione temporanea sono complessivamente 3.099.524 mentre il Paese ospita, oltre a loro, 221.353 stranieri di altre nazionalità che godono di protezione internazionale. Lo ha fatto sapere l'autorità per l'immigrazione di Ankara, con un comunicato che smentisce alcune dichiarazioni durante un programma televisivo secondo cui i siriani in Turchia sarebbero 7 milioni e gli stranieri in tutto 13 milioni.Su una popolazione totale di 23,5 milioni di siriani, come riferisce l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli aiuti umanitari (Ocha), 6,5 milioni vivono in diversi Paesi del mondo, soprattutto Libano, Germania, Giordania, Iraq, Egitto, Austria, Svezia, Grecia e Turchia, in seguito alle migrazioni di massa provocate dalla guerra scoppiata in Siria nel 2011, secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).

