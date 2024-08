In Marocco il 35% della popolazione vorrebbe migrare

RABAT - Almeno il 35% dei cittadini marocchini vorrebbero emigrare. La meta dei sogni? Gli Stati Uniti (26%) e poi il Canada (23%). È quanto rivela il sondaggio di Arab Barometer, il centro di ricerca del mondo arabo che individua nella Tunisia (46%) il paese con il maggior numero di aspiranti migranti, seguito da Giordania (42%) e Libano (38%).



Tutti mossi dalla "ricerca di nuove prospettive di lavoro" o spinti piuttosto "dall'insoddisfazione per la situazione economica" del loro paese. Con un tasso complessivo del 35%, il Marocco precede la Palestina (25%), la Mauritania (22%) e il Kuwait (16%). Secondo i dati del sondaggio, i cittadini più giovani e quelli con un titolo di studio superiore sono quelli che hanno maggiori ambizioni di migrare. Per fascia di età, il 71% degli intervistati tunisini di età compresa tra 18 e 29 anni afferma di voler lasciare il Paese. Sono il 58% in Libano, il 55% in Marocco (di cui il 45% uomini), il 54% in Giordania, il 35% in Palestina e il 27% in Mauritania oltre che in Kuwait. Man mano che l'età sale, il desiderio di emigrare diminuisce, così i trentenni desiderosi di partire sono in tutto il 36% nei paesi presi in considerazione e in particolare, il 24% in Marocco. Oltre alle ragioni economiche ci sono poi le motivazioni politiche. Il 23% degli intervistati libanesi dichiara di voler partire per motivi politici o per corruzione (24%). Il 65% degli intervistati in Kuwait considera la propria economia "molto buona" o "buona", ma più della metà (56%) di coloro che affermano di voler emigrare aspirano a migliori opportunità educative e culturali. Anche in Mauritania e Libano il 21% dichiara di voler partire per motivi di studio, mentre in Marocco solo il 18% e in Palestina il 17%. Questa cifra scende all'8% in Giordania e al 6% in Tunisia. La determinazione è comune a tutti. La partenza "con ogni mezzo", quindi anche in clandestinità diventa pressante per esempio in Marocco, dove, secondo l'indagine di Arab Barometer, "più della metà (53%) dei potenziali migranti afferma di voler partire senza i documenti necessari". Questa modalità di viaggio è condivisa da almeno il 44% in Mauritania e il 42% in Tunisia. In Palestina sono quasi il 30%, mentre in Giordania sono il 19% e in Libano il 17%.

