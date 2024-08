Hezbollah: 'Colpite postazioni Israele sulle Alture Golan'

BEIRUT / TEL AVIV - Hezbollah ha annunciato di aver lanciato raffiche di razzi contro postazioni dell'esercito israeliano sulle alture occupate e annesse del Golan, come "rappresaglia" per gli attacchi subiti ieri nel Libano orientale. Secondo il gruppo filo-iraniano i suoi combattenti hanno lanciato "intense raffiche di razzi" contro due postazioni militari sul Golan, "in risposta all'attacco del nemico israeliano nella regione della Bekaa". Lunedì sera, Israele aveva preso di mira i depositi di armi di Hezbollah nella regione.



L'esercito israeliano ha annunciato che una salva di 55 razzi è stata lanciata nel nord di Israele dal Libano, alcuni sono stati intercettati e abbattuti mentre altri sono caduti in aree aperte. Non ci sono vittime. I vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere gli incendi causati dai razzi mentre l'Aeronautica militare ha colpito uno dei lanciatori utilizzati per colpire Israele.

