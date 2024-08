'Almeno 10 morti in raid su ex scuola piena di sfollati a Gaza'

GAZA - Almeno 10 persone sono rimaste uccise in un raid israeliano su una scuola in disuso usata per ospitare sfollati a gaza City, secondo Al Jazeera e l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che parlava di 9 morti. Il precedente bilancio dell'agenzia di difesa civile della Striscia di Gaza gestita da Hamas era di 7 morti.



Poco prima lIdf ha reso noto che l'Aeronautica militare questa mattina un attacco contro "terroristi che operavano all'interno di un centro di comando e controllo di Hamas" nascosto all'interno del complesso scolastico 'Mustafa Khaft' a Gaza City. "I terroristi di Hamas - scrive l'esercito israeliano su Telegram - hanno utilizzato il centro di comando e controllo per pianificare ed eseguire attacchi contro le truppe dell'Idf e lo Stato di Israele", prosegue il comunicato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA