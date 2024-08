Tv Hezbollah mostra video di tunnel e missili Imad 4

ROMA - Hezbollah ha pubblicato un nuovo video che mostra un'ampia rete di tunnel che custodisce rampe di lancio di missili, in vista di un possibile attacco congiunto con l'Iran contro Israele. Lo riporta al Mayadeen, la rete del gruppo libanese filoiraniano.

Il video molto scenografico, della durata di 4 minuti e mezzo e intitolato "Le nostre montagne, le nostre roccaforti", mostra presunti membri di Hezbollah, perfettamente equipaggiati, che si spostano in moto nella rete dei tunnel, camion lanciamissili e anche quello che sostengono essere una struttura di lancio per i missili Imad 4 con il versetto del Corano: "Preparate contro di loro tutto il potere che potete", aggiunge al Mayadeen.

Secondo i sottotitoli in inglese, una voce fuori campo minaccia Israele di "una realtà e un destino che non si aspetta" in una guerra "in tutta la Palestina, dal confine del Libano a quello giordano, fino al Mar Rosso, da Kyrat Shmona a Eilat", comprendendo le città israeliane agli estremi nord e sud dello Stato ebraico.



Secondo al Arabiya, il nome Imad 4 fa riferimento al comandante di Hezbollah Imad Mughniyeh, ucciso in un attentato con autobomba a Damasco nel 2008 attribuito a Israele.

