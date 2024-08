Vaiolo scimmie, Tunisia rafforza sorveglianza sanitaria

(ANSAmed) - TUNISI, 16 AGO - Il ministero della Salute tunisino ha reso noto, "che dopo l'indagine e il monitoraggio della situazione, nel Paese non è stato registrato alcun caso di vaiolo delle scimmie, né importato né locale".In una nota il ministero di Tunisi "ha assicurato di aver adottato tutte le misure necessarie per rafforzare la sorveglianza sanitaria, la vigilanza e lo screening nel Paese, in particolare ai punti di ingresso, attraverso la sorveglianza sanitaria alle frontiere". "Tutte le strutture sotto la sua autorità sono pronte ad affrontare la possibile introduzione di questa malattia nel Paese e ad adottare tutte le misure preventive necessarie a livello nazionale e regionale, in previsione di qualsiasi sviluppo della situazione", si legge ancora nella nota. (ANSAmed).

