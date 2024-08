Onu chiede 7 giorni di tregua per vaccinare bimbi di Gaza contro la polio

GINEVRA - L'Onu ha chiesto una pausa di 7 giorni nei combattimenti nella Striscia di Gaza per consentire la vaccinazione di 640.000 bambini contro la poliomelite.



L'appello viene dall'Oms e dall'Unicef, che chiedono a tutte le parti in conflitto di attuare le pause umanitarie nella Striscia di Gaza per consentire lo svolgimento di due cicli di campagne di vaccinazione contro la poliomielite, previsti tra la fine di agosto e settembre 2024. Le due agenzie dell'Onu li ritengono necessari per vaccinare più di 640.000 bambini di età inferiore ai dieci anni e prevenire la diffusione della variante circolante del poliovirus di tipo 2, afferma un comunicato.



"Senza le pause umanitarie, la realizzazione della campagna non sarà possibile", sottolinea il comunicato reso noto dall'Oms a Ginevra.



Il poliovirus è stato rilevato lo scorso luglio in campioni ambientali di Khan Younis e Deir al-Balah. In modo preoccupante, da allora sono stati segnalati nella Striscia di Gaza tre bambini che presentavano una sospetta paralisi flaccida acuta, un sintomo comune della poliomielite, aggiunge il comunicato.



"La Striscia di Gaza è libera dalla poliomielite da 25 anni". La sua ricomparsa "rappresenta un'ulteriore minaccia per i bambini della Striscia di Gaza e dei paesi limitrofi", sottolinea l'Oms.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA