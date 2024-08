Tunisia: 23 nuovi francobolli per la Festa della donna

TUNISI - In occasione della Giornata nazionale della donna in Tunisia, che celebra oggi il 68mo anniversario dell'entrata in vigore del Codice dello Statuto Personale, rivoluzionario per l'epoca per quanto riguarda i diritti delle donne in un paese arabo, le Poste tunisine hanno emesso una serie di 23 francobolli dedicati alle "Donne tunisine". Questa iniziativa mira a rendere omaggio e onorare le straordinarie lotte e i contributi delle donne tunisine in vari campi, secondo una nota delle Poste, secondo cui l'emissione di questi francobolli fa parte di un accordo di partenariato e cooperazione firmato tra le Poste e il ministero della Famiglia, delle Donne, dei Bambini e degli Anziani.



L'obiettivo è perpetuare l'eredità delle illustri donne tunisine. Le donne raffigurate sui nuovi francobolli sono state selezionate da un comitato composto da un gruppo d'élite di accademici e intellettuali, istituito dal ministero della Famiglia e delle Donne dal 2022, sottolinea la nota. Questi francobolli, insieme ai prodotti correlati, sono disponibili per l'acquisto a partire dal 13 agosto 2024 presso tutti gli uffici postali e online tramite il sito www.e-stamps.poste.tn.





