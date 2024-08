Morto uno dei bambini feriti arrivati da Gaza

ROMA - Un bambino di sei mesi, in arrivo dalla Striscia di Gaza, è morto ieri sera durante il trasporto in ambulanza dall'aeroporto di Bologna all'ospedale Niguarda di Milano. Ne ha dato notizia la Regione Emilia-Romagna.



Il piccolo, morto per un arresto cardiaco mentre era in ambulanza all'altezza di Parma, faceva parte del gruppo dei 16 bambini arrivati ieri sera all'aeroporto di Bologna con un'evacuazione medica coordinata dalla protezione civile.



Un adolescente e un altro bambino del gruppo sono arrivati nella tarda serata di ieri a Torino, all'ospedale infantile Regina Margherita. Il primo paziente, di 17 anni, presenta un tumore a carico delle ossa del bacino, mentre il secondo, un bambino di 3 anni, è affetto da una grave cardiopatia. Sono ricoverati rispettivamente nel reparto di Oncoematologia pediatrica (diretto da Franca Fagioli) e nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica (diretto da Carlo Napoleone Pace). Ad assisterli ci sono le madri e per uno di loro da tre fratelli per i quali è già stata predisposta una sistemazione. Per facilitare la comunicazione e garantire un'adeguata comprensione delle esigenze di tutti, sono stati attivati servizi di mediazione culturale con mediatori linguistici.

