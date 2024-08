Grecia: visite private sull'Acropoli a 5mila euro, finora sette

(ANSAmed) - ATENE, 09 AGO - Da quando è stata lanciata l'iniziativa del ministero della Cultura greco, sono state effettuate sette visite private al sito archeologico dell'Acropoli. Lo si apprende nelle informazioni dell'Organizzazione per la Gestione e lo Sviluppo delle Risorse Culturali (ODAP), riportate da Kathimerini.Le visite, dal costo di 5mila euro l'una, erano state aperte alle prenotazioni a fine giugno, tra le polemiche e le proteste dell'opposizione e dell'Associazione degli archeologi greci che ha definito l'iniziativa "anti-democratica". Il biglietto complessivo della visita vale per un gruppo di massimo cinque persone per un periodo che va da inizio aprile al 31 ottobre, tutti i martedì, venerdì e sabato fuori dagli orari di apertura canonici, quindi dalle 7 alle 9 e dalle 20 alle 22.Finora il pubblico interessato all'offerta vip proviene da Paesi europei e composto da gruppi, famiglie, coppie e, in un caso, un visitatore singolo. I primi visitatori a approfittare di "The Acropolis experience", questo il nome dell'offerta, sono stati una coppia di russi a inizio luglio. (ANSAmed).

