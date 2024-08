Altri 16 bambini da Gaza verso l'Italia, Tajani ringrazia l'Egitto

ROMA - Sono partiti dall'Egitto per l'Italia altri 16 bambini palestinesi evacuati da Gaza bisognosi di soccorso sanitario urgente a seguito della crisi umanitaria in corso a Gaza. "Voglio ringraziare ancora una volta la collaborazione del governo egiziano, e in particolare ringrazio il nuovo ministro degli Esteri della Repubblica Araba d'Egitto, Badr Abdelatty, con il quale ho avuto un colloquio tre giorni fa: questa è un'operazione umanitaria che l'Italia considera fra le sue priorità", ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Confermiamo l'impegno concreto del governo italiano per alleviare le sofferenze della popolazione civile residente a Gaza", ha aggiunto il ministro.



L'operazione di oggi si aggiunge alle azioni già intraprese dall'Italia, con oltre 300 cittadini palestinesi evacuati sin dall'autunno scorso, tra cui congiunti di cittadini italiani e minori bisognosi di assistenza medica. La missione è stata realizzata nell'ambito del "Meccanismo Europeo di Protezione civile" con il decisivo coordinamento e l'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile. La missione è stata organizzata in sinergia tra Maeci, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero della Salute, Covi, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza e le Prefetture interessate all'accoglienza dei pazienti e degli accompagnatori, in raccordo con il Ministero della Salute egiziano e l'Ospedale italiano "Umberto I" de Il Cairo. In Italia i 16 pazienti saranno traferiti in strutture ospedaliere nazionali.

