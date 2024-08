Idf: 'Ucciso il responsabile di Hamas del contrabbando di armi'

TEL AVIV - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso decine di miliziani di Hamas, tra cui un ufficiale responsabile del contrabbando di armi nella Striscia in un attacco aereo durante la notte. L'Idf afferma che Muhammad Mahasna coordinava principalmente il contrabbando marittimo, ma si occupava anche del trasporto di armi attraverso tunnel transfrontalieri e attraversamenti via terra. "La sua eliminazione è un duro colpo per la capacità del gruppo terroristico Hamas di introdurre di nascosto armi a Gaza", hanno detto le forze di difesa. Inoltre, l'esercito ha fatto sapere di aver ucciso circa 20 terroristi in combattimenti faccia a faccia e attacchi aerei nel centro di Gaza centrale negli ultimi giorni, mentre altri 25 terroristi sono stati eliminati nella zona di Rafah.

