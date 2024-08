Nave di Msf mercoledì sera a Ravenna, alcuni casi di scabbia

RAVENNA - E' stato confermato l'arrivo al porto di Ravenna della nave ong di Medici senza frontiere (Msf) 'Geo Barents' per mercoledì alle 19.30. L'attracco avverrà alla banchina del terminal crociere di Porto Corsini che sarà disponibile solo per quel giorno: il giorno successivo invece è previsto l'arrivo di una nave da crociera. A bordo sono tutti uomini (73), tra cui tre minori non accompagnati di 16 e 17 anni. Provengono quasi tutti dal Bangladesh (66), quattro dal Pakistan, due dalla Siria e uno dall'Egitto. Resteranno tutti in Emilia-Romagna. Le condizioni sanitarie a bordo vengono ritenute stabili, con alcuni casi di scabbia già in trattamento.



Con questo 13esimo sbarco (il quarto per la Geo Barents) saranno giunte a Ravenna, a partire dal 31 dicembre 2022, 1.300 persone tra cui 277 minori stranieri non accompagnati. "Una macchina collaudata - ha sottolineato il prefetto Castrese De Rosa - che risponde con efficienza e tempestività a ogni richiesta di accoglienza con professionalità e umanità. Sarà così anche questa volta. Tutto è pronto, siamo ai dettagli finali".

