Media, 'le forze israeliane attaccano Nablus, in Cisgiordania'

ROMA - La tv degli Hezbollah, Al Manar, riferisce che le forze israeliane hanno attaccato la città di Nablus, in Cisgiordania, "per la seconda volta in poche ore". Allo stesso tempo, l'emittente Al Jazeera riporta che durante l'operazione sono stati arrestati diversi palestinesi, mentre il Battaglione di Nablus delle Brigate Gerusalemme - un gruppo armato palestinese - ha dichiarato che i suoi combattenti hanno affrontato i soldati israeliani vicino al punto nevralgico della 'Tomba di Giuseppe' ed "hanno fatto esplodere un ordigno". La Brigata dei Martiri di Al Aqsa, ha reso noto che i suoi combattenti hanno sparato contro i soldati israeliani vicino al campo di Balata, nella parte orientale di Nablus.

