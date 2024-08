Le isole tunisine autentici gioielli di biodiversità

TUNISI - E' online la prima edizione digitale della Mediterranean Biodiversity Review, intitolata "Le isole tunisine", pubblicata dall'Associazione tunisina per la fauna selvatica (Atvs) nell''ambito di un progetto, finanziato dall'Iniziativa per le Piccole Isole del Mediterraneo (Pim) e dal Conservatorio francese dello spazio costiero e delle rive dei laghi (Celrl) con il sostegno dell'Agenzia per la protezione e lo sviluppo costiero (Apal). Questa edizione segna un passo importante nella conservazione della biodiversità della Tunisia e vuole essere un punto centrale per la diffusione e la condivisione di informazioni sulla biodiversità e sulla conservazione delle isole tunisine. Riunendo la ricerca scientifica, il lavoro degli attori che governano questi luoghi e i dati sugli ecosistemi insulari, servirà anche da piattaforma di sensibilizzazione per il grande pubblico e un riferimento per ricercatori, Ong e organizzazioni governative, si legge nella presentazione. Il volume comprende una prefazione dal titolo "Le isole tunisine raccontate da personaggi chiave che hanno lavorato a lungo in questi luoghi unici" e una sintesi bibliografica che offre un'analisi approfondita della biodiversità, storia, geografia, geologia delle isole tunisine, così come progetti di conservazione portati avanti da vari attori. Offre inoltre il monitoraggio dei progetti di cogestione in corso nelle future aree marine e costiere protette (Mcpa) delle isole Galite, Zembra, Kuriat, Kneiss e Kerkennah. Questo monitoraggio sviluppato in collaborazione con Apal è interamente scritto dalle Ong co-gestori: Méditerranée Action Nature, Aspen Cap Bon, Notre Grand Bleu, Acg Generations e l'Associazione Kraten per lo sviluppo sostenibile, la cultura e il tempo libero. Questa pubblicazione comprende anche uno spazio dedicato alle note naturalistiche che riportano le ultime scoperte sulla biodiversità delle isole tunisine e un elenco esaustivo di oltre 4.700 menzioni di specie presenti su queste isole. La guida è on line al seguente link: https://zenodo.org/records/12790049 .

