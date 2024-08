Il centro migranti in Albania 'aprirà entro qualche settimana'

(ANSAmed) - TIRANA, 01 AGO - Nel giro di qualche settimana, il centro di accoglienza di migranti in Albania sarà completato e sarà operativo: lo ha detto l'ambasciatore d'Italia a Tirana Fabrizio Bucci che, insieme ad alcuni media tra cui l'ANSA, ha visitato la struttura di Gjader, la cui apertura, prevista inizialmente per oggi, è slittata "a causa di fattori non preventivabili. Prima di tutto - ha spiegato Bucci - abbiamo trovato un terreno friabile sul quale non potevamo costruire, e siamo stati costretti ad inserire, fino a 13 metri di profondità, 7 mila pali di cemento armato, da quasi un metro di diametro. E ci è voluto un bel po' di tempo". Un altro fattore è stato il caldo con temperature eccessive. "Nelle ultime settimane abbiamo dovuto bloccare il lavori dalle undici di mattina fino alle cinque del pomeriggio", ha raccontato l'ambasciatore.Attualmente, l'area di accoglienza dei richiedenti asilo è pronta, le altre parti del centro sono in via di completamento.(ANSAmed).

