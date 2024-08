'Cresce allarme in Israele, misure di sicurezza al nord'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 01 AGO - Cresce l'allarme in Israele per un possibile attacco dell'Iran: tutte le uscite dei militari dalle unità combattenti di terra, aria e mare, così come nelle formazioni di addestramento dell'Idf, sono state sospese, riferisce Maariv. Inoltre, è stata emanata un'ordinanza per estendere il perimetro di sicurezza delle fabbriche nel nord da 4 a 40 km dal confine con il Libano, per evitare fughe di ammoniaca e altre sostanze. Le fabbriche dovranno ridurre la quantità di queste sostanze nei loro impianti. Parallelamente, il Magen David Adom, il servizio di ambulanze ha condotto un'esercitazione per prepararsi a una possibile guerra a nord.(ANSAmed).

