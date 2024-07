I vigili del fuoco lottano per spegnere 13 incendi in Algeria

ALGERI - Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di 13 incendi scoppiati nelle foreste, nelle coltivazioni agricole e nei frutteti di diverse province dell'Algeria, mentre altri otto roghi sono stati domati, alcuni dei quali vengono monitorati per evitare che si riaccendano. È quanto emerge da un comunicato diramato questo pomeriggio dalla Protezione Civile algerina in merito alla situazione degli incendi nel Paese.



Il comunicato afferma che le squadre antincendio sono attualmente al lavoro per spegnere incendi boschivi e altri roghi agricoli e di alberi da frutto in nove province, ovvero Béjaïa, Boumerdès, Médéa (centro), Jijel, Skikda, Mila, Souk Ahras e Guelma (est), e Biskra nel sud-est del Paese (incendio di palme da oasi).



I vigili del fuoco, aggiunge la nota, sono riusciti a spegnere altri otto roghi nelle province di Bejaia, Tizi-Ouzou e Algeri (centro), Jijel, Souk Ahras e Mila (est), alcuni dei quali sono in fase di monitoraggio.



La protezione civile algerina ha anche utilizzato attrezzature e squadre di terra, oltre al supporto aereo di diversi velivoli, come mostrano i video pubblicati sui social media.



Le autorità del Paese nordafricano hanno recentemente lanciato un dispositivo di lotta contro gli incendi boschivi che comprende 13 aerei di varie dimensioni e 100 droni per il monitoraggio e la localizzazione.



In concomitanza con una siccità che dura da più di quattro anni, gli incendi hanno causato in Algeria decine di morti e centinaia di feriti nelle scorse estati, oltre a ingenti perdite materiali e alla distruzione di centinaia di migliaia di ettari di vegetazione.

