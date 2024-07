Unicef, 600 migranti con vulnerabilità presi in carico in 1 anno

(ANSAmed) - ROMA, 30 LUG - Da luglio 2023 a oggi, in un anno diattività, l'Unicef ha raggiunto circa 600 persone con il solo intervento di affiancamento alle Prefetture, per l'individuazione e la gestione di casi di vulnerabilità specifiche: 453 di loro sono bambine/i e adolescenti non accompagnati, 50 donne, 90 i nuclei familiari.Lo rende noto la stessa Unicef, segnalando che "nel 2024 sono arrivate in Italia oltre 30 mila persone rifugiate e migranti, 6,5% sono donne, il 20% bambine/i e adolescenti, molti dei quali in viaggio senza figure adulte di riferimento, che tentano di raggiungere l'Europa alla ricerca di sicurezza e condizioni di vita più dignitose".Tra loro, si sottolinea, sono numerose le persone con vulnerabilità specifiche, spesso riconducibili a situazioni di sfruttamento, violenza e abuso subite nei Paesi d'origine, di transito o all'arrivo in Italia. In altri casi il viaggio è spinto dalla speranza di soluzione di casi sanitari gravi, e legato al mancato accesso a percorsi sicuri e legali per la migrazione."I risultati ottenuti quest'anno - afferma Nicola Dell'Arciprete, Coordinatore Risposta Unicef in Italia - dimostrano che la chiave per vincere le sfide dei percorsi di protezione e accoglienza sul territorio è l'approccio tempestivo e integrato abbinato a una sinergia con i servizi di protezione dell'infanzia già presenti sul territorio. L'esperienza ha inoltre dimostrato che l'attivazione tempestiva dei servizi sociali e sanitari ha facilitato più volte la risoluzione di casi, evitando anche rischi di allontanamento dal sistema formale di accoglienza. Mettere a sistema questo tipo di intervento può garantire maggiore protezione alle persone più vulnerabili e permette di garantire una gestione della migrazione rispettosa dei diritti". (ANSAmed).

