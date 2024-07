Tutto esaurito per il concerto pro Palestina 'Nessun dorma'

(ANSAmed) - MILANO, 30 LUG - E' già sold out il concerto di beneficenza a supporto della causa umanitaria palestinese 'Nessun dorma', che si terrà al Circolo Magnolia di Milano il prossimo 9 settembre.L'evento-maratona, con tantissimi ospiti e una serie di concerti della durata di 10-15 minuti ciascuno, riunirà sullo stesso palco artisti di generi e background differenti con un unico obiettivo: offrire supporto medico e umanitario alla popolazione palestinese. Sul palco una line up eccezionale che va da Chadia Rodriguez a Coez, da Cosmo con il suo dj set a Dente, da Ditonellapiaga a Francesca Michielin, e ancora Laila Al Habash, Mannarino, I Ministri, il dj set Populos, Queen of Saba, Vasco Brondi, Venerus e Willie Peyote.Negli spazi del Circolo Magnolia saranno inoltre presenti artisti, illustratori, fotografi e graphic designer che venderanno le proprie opere per la raccolta di beneficenza, mentre il team di Cuochi ma buoni svilupperà un menù ad-hoc il cui ricavato si aggiungerà alla somma devoluta. È stato infine attivato un link Gofundme per la raccolta di donazioni online.Tutto il ricavato sarà devoluto in parti uguali a Medici Senza Frontiere, Medical Aid for Palestinians e Palestinian Red Crescent Society - tre organizzazioni che forniscono assistenza medica e sanitaria a Gaza.Gli organizzatori del concerto - Circolo Magnolia, Nur Al Habash, DNA Concerti, Panico Concerti, Petricore Sounds, Epic Milano e heART PROJECT - sono già al lavoro per replicare l'iniziativa in altre città italiane: "Ringraziamo di cuore gli artisti che con spirito di collaborazione e umanità hanno aderito pro bono a Nessun Dorma, così come tutti i volontari - dicono - che stanno lavorando sin da ora per ripetere l'evento in altre città". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA