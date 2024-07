Sono gravi 7 bambini su 16 feriti dal missile a Majdal Shams

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 LUG - Sedici bambini rimasti feriti dall'esplosione di un missile lanciato dal Libano sabato scorso sulla cittadina drusa di Majdal Shams, sono ancora ricoverati in ospedale, sette dei quali in gravi condizioni.Otto dei feriti sono allo Ziv Medical Center, tre sono gravi, due sono ancora sedati e ventilati. Tutti e tre hanno ferite addominali, al torace e fratture agli arti, afferma l'ospedale.Il Rambam Medical Center di Haifa, dove sono stati portati altri feriti, ha reso noto che 5 bambini sono ancora ricoverati, tre sono in gravi condizioni nell'unità di terapia intensiva pediatrica. Altri tre piccoli sono al Tsafon Medical Center vicino a Tiberiade, uno è ancora in gravi condizioni e un altro in condizioni moderate. (ANSAmed).

