Grecia: vasto incendio su isola di Evia, evacuati centri abitati

(ANSAmed) - ATENE, 30 LUG - Un incendio boschivo, scoppiato ieri pomeriggio nella parte sud-orientale dell'isola greca di Evia (o Eubea) ha imperversato per tutta la notte, e ha portato all'evacuazione di nove centri abitati nelle prime ore di questa mattina, tra cui quelli di Klimaki, Liani Ammo, Petries e Krieza. Lo riporta Kathimerini.Circa 205 vigili del fuoco con 56 veicoli sono impegnati a contrastare le fiamme, con il supporto di cinque aerei e tre elicotteri. Il fuoco si sta spostando verso sud, tra gli insediamenti di Petries, Krieza e Alonia.Parlando con Kathimerini, il portavoce dei vigili del fuoco Vasilis Vathrakogiannis ha definito l'incendio in corso "uno dei più pericolosi dell'estate", e ha aggiunto che finora un pompiere ha riportato ustioni molto leggere sulle dita.Vathrakogiannis ha sottolineato che l'origine del fuoco è ancora oggetto di indagine. "Siamo nel cuore della stagione degli incendi e le condizioni nel prossimo periodo, secondo gli esperti, saranno più difficili. È necessaria una grande cautela da parte di tutti noi", ha dichiarato.Nel 2021 Evia, la seconda isola più grande della Grecia, è stata colpita da vasti incendi boschivi che hanno ridotto in cenere circa 50mila ettari di foresta, ovvero circa un terzo del suo manto boschivo. (ANSAmed).

