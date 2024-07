Israele proroga il blocco di Al Jazeera nel Paese

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 LUG - Il tribunale distrettuale di Tel Aviv ha approvato la richiesta dello Stato di prorogare le disposizioni temporanee che consentono al governo di interrompere le trasmissioni dei media stranieri qualora si ritenga che possano danneggiare la sicurezza nazionale. Tali disposizioni sono state emesse in seguito ai reportage di Al Jazeera da Israele.Il giudice Hagai Brenner ha scritto nella sua sentenza che, secondo i funzionari della sicurezza, il contenuto delle trasmissioni di Al Jazeera rappresenta una minaccia credibile, aggiungendo che al tribunale sono stati presentati contenuti che mostrano come le trasmissioni della rete erano tra i moventi di diversi attacchi terroristici passati. E che il 7 ottobre era andato in onda l'appello di Muhammad Deif (capo del braccio armato di Hamas di cui ancora non si conosce la sorte dopo l'attacco israeliano a Mawasi il 13 luglio) agli arabi israeliani per unirsi all'attacco terroristico di Hamas contro Israele. (ANSAmed).

