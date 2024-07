Hezbollah posta video base aerea Israele, 'monito per Netanyahu'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 LUG - Hezbollah ha pubblicato un nuovo video ripreso da un drone che mostra la base aerea di Ramat David, nel nord di Israele. Secondo il gruppo islamico, il filmato è stato girato ieri, riporta il Times of Israel pubblicando il video postato da Hezbollah.Il sito di Al-Mayadeen, media legato a Hezbollah, ha scritto che questo è un "messaggio chiaro dopo l'attacco israeliano a Hodeida, nello Yemen": "E' la prima volta nella storia di Israele che viene penetrato lo spazio aereo di una base militare. Nonostante l'allerta massima e il fatto che Israele si aspetti attacchi dallo Yemen, Hezbollah è riuscito ad inviare un drone e ingannare la difesa aerea".All'inizio di luglio Hezbollah ha pubblicato immagini girate con un drone che mostravano siti militari israeliani sulle alture del Golan e, prima ancora, a giugno, aveva diffuso un video che mostrava la zona di Haifa.Una fonte di Hezbollah ha dichiarato ad Al Jazeera che il video girato ieri da un drone sulla base militare nel nord di Israele di Ramat David e pubblicato oggi dal gruppo islamico libanese "è legato alla visita del premier Netanyahu a Washington".In una nota l'esercito israeliano risponde al video pubblicato da Hezbollah affermando che "l'attività della base non è stata danneggiata. Il filmato è stato girato da un drone solo a scopo fotografico". L'Idf non ha specificato se il drone che ha sorvolato la base aerea, situata a circa 50 chilometri dal confine con il Libano, sia stato identificato.Nel video di nove minuti Hezbollah descrive l'interno della base aerea militare di Ramat David: i serbatoi di carburante per gli aerei, il quartier generale del 109mo squadrone, una piattaforma Iron Dome, i depositi di munizioni, il quartier generale del 157mo squadrone, gli hangar e il quartier generale.Hezbollah ha inoltre pubblicato una foto dell'ufficio del comandante della base, rivelando presunti dettagli. Inoltre, il filmato fa vedere magazzini, l'area tecnica dello squadrone 193, gli alloggi degli ufficiali, hangar per gli F-16 e la torre di controllo.La documentazione contiene anche quelle che sembrano foto e non video - scattate, secondo Hezbollah, il 9 luglio - con elicotteri Apache, depositi di carburante e aerei Hercules.(ANSAmed).

