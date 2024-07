Partita da Tunisi una nave con aiuti umanitari per Gaza

(ANSAmed) - TUNISI, 23 LUG - La nave tunisina carica di aiuti umanitari diretti a Gaza con destinazione di arrivo il porto di Damietta, in Egitto, ha lasciato il porto di Rades ieri sera."La nave è carica di cibo e aiuti medici per un valore di 12 milioni di dinari (4 milioni di euro circa) per il popolo palestinese nella Striscia di Gaza", ha detto all'agenzia di stampa Tap Abdellatif Chabou, presidente della Mezzaluna Rossa tunisina. "Gli aiuti umanitari a Gaza hanno raggiunto un livello record grazie agli sforzi del popolo tunisino e al sostegno alla campagna di solidarietà con il popolo palestinese", ha affermato, aggiungendo che la nave trasporta 1.609 tonnellate di cibo e aiuti medici, due ambulanze, quattro mezzi mobili unità sanitarie di base, 19 serbatoi d'acqua, un centro mobile di dialisi, medicinali, generi alimentari e coperte. La portavoce ufficiale della Mezzaluna Rossa tunisina ha precisato che la nave umanitaria tunisina arriverà il 25 luglio al porto di Damietta, precisando che gli aiuti verranno scaricati e trasportati via terra con camion a Gaza attraverso il valico di Rafah, in coordinamento con le autorità egiziane e la Mezzaluna Rossa egiziana. Si tratta della sesta spedizione di aiuti dalla Tunisia a Gaza per sostenere il popolo palestinese. (ANSAmed).

