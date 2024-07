In Spagna ondata di calore, attesi fino a 42 gradi

(ANSAmed) - MADRID, 23 LUG - Spagna in allerta per la seconda ondata di caldo estremo dell'estate. Tra oggi e giovedì, in particolare, sono attese massime superiori ai 40 gradi in diversi punti del Paese, soprattutto nel quadrante centro-meridionale, con temperature particolarmente elevate anche di notte (minime superiori ai 22 gradi): lo si legge in un bollettino di avvertenza pubblicato dall'Agenzia statale di meteorologia (Aemet).La giornata più calda di questa settimana, aggiunge Aemet, dovrebbe essere quella di domani: non si escludono massime di circa 44 gradi nella valle del Guadalquivir (sud). Temperature vicine ai 40 gradi sono previste anche in grandi città come Madrid o Siviglia. Un leggero calo delle massime potrebbe arrivare a partire da venerdì. (ANSAmed).

