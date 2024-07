Aumentano gli immigrati nei centri per l'impiego in Portogallo

(ANSAmed) - LISBONA, 23 LUG - Uno studio dell'Osservatorio sull'occupazione giovanile del Portogallo rivela che a metà dell'anno scorso i giovani fra i 16 e i 29 anni ufficialmente iscritti presso i centri per l'impiego erano poco meno di 52 mila, il 18,5% dei quali immigrati: un dato significativo, in quanto supera di molto i numeri forniti finora dall'Istituto nazionale di statistica, secondo cui i disoccupati stranieri erano fermi al 4%. Lo studio rivela inoltre che, mentre la maggior parte dei portoghesi impiega 11 mesi per trovare lavoro, gli immigrati ne impiegano solo 5 e rappresentano un quinto dei collocati, andando così a colmare la carenza di manodopera nei settori più precari e meno attraenti.Nel caso dei giovani alla ricerca del primo impiego, poi, la differenza è ancora maggiore: 4,5 mesi per gli immigrati e 15,5 mesi per gli altri.Per quanto riguarda i disoccupati alla ricerca di un nuovo lavoro, la differenza è molto più contenuta: gli immigrati impiegano 3,5 mesi per uscire dalla disoccupazione e i giovani in generale 6,5 mesi."Gli immigrati sono disposti ad accettare lavori al di qua delle loro aspettative iniziali, il che contribuisce a spiegare perché entrano nel mercato del lavoro più rapidamente della maggior parte dei giovani portoghesi", afferma Paulo Marques, docente dell'Istituto universitario di Lisbona (Iscte), che ha coordinato la ricerca. E aggiunge che gli immigrati hanno anche meno reti di sostegno e su di loro c'è più pressione perché accettino qualsiasi lavoro.Questo gruppo è composto prevalentemente da giovani provenienti da Paesi di lingua portoghese (64,9%), che si concentrano soprattutto nell'area metropolitana di Lisbona e hanno un'istruzione secondaria (63,5%). Solo un quinto di loro (21,7%) riceveva un sussidio di disoccupazione al momento della raccolta dei dati.Oltre agli immigrati, lo studio identifica altri due gruppi particolarmente vulnerabili: i giovani poco qualificati (rappresentano il 36% degli iscritti) e i disoccupati che hanno conseguito titoli universitari in aree a bassi tassi di occupazione. (ANSAmed).

