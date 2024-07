Terremoto in Marocco del 2023 causato da un moto anomalo, studio

RABAT - Il terremoto che colpito l'Alto Atlante in Marocco, l'8 settembre del 2023 potrebbe essere stato innescato da movimenti di magma sotto la crosta terrestre, noti come dinamica del mantello, e non dalla tettonica a zolle. La tesi è di un gruppo di scienziati della Southern University of Science and Technology di Shenzhen, in Cina, che ha messo sotto la lente quello che la comunità di studiosi ritiene un evento sismico anomalo, il più forte della regione dal 1960. Il terremoto che ha causato oltre 3mila vittime e colpito nel complesso quasi 2,8 milioni di persone, si è abbattuto con una violenza di magnitudo 6,8 della scala Richter, in una zona, quella di All Haouz, a 80 chilometri circa da Marrakech, dove le placche tettoniche africana e euroasiatica, principali responsabili dell'attività sismica del continente, si muovono al ritmo di 1 millimetro l'anno. Da qui è partito lo studio che spiega che le catene del Medio Atlante, dell'Alto Atlante e dell'Anti-Atlante sono modellate da "processi di risalita del mantello". In altre parole, spinto dal magma al centro della terra, il mantello si è alzato sulla faglia del Tizi n'Test che è scivolata, dando come effetto il sisma ondulatorio dell'8 settembre. Il team internazionale di ricercatori, guidato da Kai Huang e Guoguang Wei della Southern University of Science and Technology di Shenzhen, in Cina, ha utilizzato tecniche avanzate come dati radar interferometrici, inversione bayesiana e dati telesismici per individuare l'origine del terremoto. Hanno determinato che la faglia sismogenica era centrata a una profondità di 26 km, colpendo per 251° e immergendosi di 72°.Un evento raro, "un terremoto della crosta inferiore - si legge nella sintesi dello studio - lontano dai confini delle placche e in una regione con bassi tassi di convergenza, un terremoto che sfida i paradigmi di rischio sismico di lunga data".

