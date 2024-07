Nuovi sbarchi di migranti in Spagna, nel weekend 339 arrivi

MADRID - Diversi sbarchi di migranti hanno avuto luogo nel fine settimana in diversi punti della Spagna: il bilancio reso noto dai servizi sanitari e dall'agenzia di stampa Efe parla di 339 neo arrivati tra Canarie, Baleari, Ceuta ed alcune zone del sud peninsulare.



Approdi che si sommano a quelli registrati venerdì alle Canarie (oltre 240 persone), Ceuta (almeno 30) e la provincia di Granada.



Dall'inizio dell'anno sono arrivati in Spagna oltre 26.000 migranti irregolari, secondo gli ultimi dati ufficiali. Proprio oggi, diversi aspetti riguardanti le politiche migratorie, tra cui la gestione dell'accoglienza, saranno al centro di una riunione tra il governo centrale e le amministrazioni regionali. "La sfida della gestione migratoria va affrontata come un'opportunità", ha spiegato stamane in tv la ministra dell'Inclusione Elma Sainz, che presiederà l'incontro.



"Dobbiamo focalizzarci sull'inclusione", ha aggiunto.

