A Lampedusa sbarcano 19 migranti soccorsi in mare da Ong

LAMPEDUSA - Un siriano di 43 anni è stato trasbordato dalla ong Sarah, che ha soccorso in acque internazionali un barchino con a bordo 19 migranti, sulla motovedetta Cp324 della guardia costiera che, assieme a un familiare, lo ha trasferito d'urgenza a Lampedusa. L'uomo aveva un forte dolore al torace. A molo Favarolo, dopo i primi controlli medici, è stato disposto il suo trasferimento al poliambulatorio per una sospetta trombosi agli arti inferiori.



All'alba, la stessa ong Sarah ha sbarcato sull'isola 17 siriani e palestinesi che, a loro dire, sono partiti da Tripoli in Libia pagando 5mila dollari a testa per la traversata. All'hotspot di contrada Imbriacola, dopo i 5 sbarchi di ieri con un totale di 297 migranti, sono al momento presenti 321 ospiti, fra cui 43 minori non accompagnati.

