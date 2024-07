Israele: 'Altri due ostaggi morti a Gaza, sono 44 su 116'

TEL AVIV - L'esercito israeliano (Idf) rende noto di avere conferma, da informazioni di intelligence, della morte di due ostaggi prigionieri a Gaza dal 7 ottobre 2023, che porta il numero totale di quelli deceduti durante il sequestro a 44 su 116. Si tratta di Alex Dancyg, 75 anni, e Yagev Buchshtav, di cui ha già reso nota la morte il kibbutz Nirim.



A marzo Hamas aveva affermato che Buchshtav era morto per mancanza di cibo e medicine, e Dancyg era stato ucciso dal fuoco israeliano. Affermazioni che non erano state confermate dall'Idf. La morte dei due è stata ora dichiarata da un gruppo di esperti sanitari e membri del rabbinato.



Poco prima della conferma, il kibbutz israeliano Nirim ha affermato che l'ostaggio Yagev Buchshtab è stato assassinato mesi fa da Hamas a Gaza, dopo che il giovane era stato rapito il 7 ottobre nella comunità di confine con Gaza. Sua moglie, Rimon Kirsht, era stata presa prigioniera con lui e rilasciata il 28 novembre come parte di un accordo di cessate il fuoco temporaneo.



Buchshtab era un musicista e costruiva anche strumenti musicali.



La sorte sembra accomunarlo al bisnonno che fu rapito in gioventù e costretto a prestare servizio per lo zar russo, ha raccontato ai media israeliani la madre Esther.

