(ANSAmed) - ROMA, 19 LUG - In mattinata la Geo Barents ha soccorso 49 persone - tra le quali 8 minori e 16 donne - che si trovavano su un gommone alla deriva in area sar libica."I naufraghi ci hanno detto che hanno passato due giorni in mare senza cibo ed acqua", riferisce Medici senza frontiere. La Geo Barents, sottolinea la ong, "ha dovuto navigare per oltre 12 ore per raggiungere l'imbarcazione in pericolo, poiché nessun'altra nave ha risposto alle numerose richieste di soccorso rilasciate in precedenza dall'aereo di Frontex Eagle 1". (ANSAmed).

