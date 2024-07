ROMA - Due interventi di soccorso per la Ocean Viking in area Sar maltese, tra ieri e la notte scorsa. A bordo della nave di Sos Mediterranée ci sono ora 55 migranti recuperati da barche in difficoltà. Alcuni di loro, fa sapere la Ong, soffrono di bruciature da carburante e scottature dall'esposizione al sole. Uno ha un'anca rotta.

