A Tenerife 191 migranti sbarcati da un caicco, 22 sono minori

MADRID - Un caicco, con a bordo 191 persone, delle quali 22 minorenni e una ventina di donne, è sbarcato mercoledì nel porto di Los Christianos, al sud di Tenerife, informa Salvamento Marittimo. La fragile imbarcazione carica di migranti era stata intercettata alle 4 di questa mattina ad alcune miglia a sud dell'isola delle Canarie dal peschereccio 'Consuelo e Nenè', che ha lanciato l'allarme al coordinamento del Salvataggio Marittimo. L'imbarcazione è stata raggiunta dalla motovedetta 'Alpheratz' ed è stata scortata in porto, dove allo sbarco i migranti sono stati assistiti dai volontari della Croce Rossa. In apparente buono stato di salute, hanno spiegato che erano salpati dal porto di M'Bour, in Senegal.



Lunedì una bimba di circa due anni e un ragazzo di 20 sono morti in ospedale alle Canarie poche ore dopo essere sbarcati insieme a una cinquantina di persone. Il barcone su cui viaggiavano era stato soccorso al largo dell'isola de El Hierro: la piccola era stata stata trasferita in ospedale a Tenerife, date le gravi condizioni in cui versava. Il giovane è invece stato ricoverato a El Hierro, ma entrambi non sono sopravviti.

