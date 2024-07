Vigili del fuoco tunisini in Algeria per domare incendio

(ANSAmed) - ALGERI, 17 LUG - Squadre congiunte dei vigili del fuoco algerini e tunisini hanno spento ieri sera un incendio boschivo scoppiato nella provincia di Souk Ahras, al confine tra i due Paesi. Lo riferisce un comunicato pubblicato oggi dalla Protezione civile algerina."Nell'ambito della cooperazione bilaterale algerino-tunisina, una squadra della Protezione civile tunisina ha partecipato allo spegnimento dell'incendio scoppiato ieri nella zona di confine di Mechtet Oum El-Ktatef, comune di Ain Ezzana, provincia di Souk Ahras", si legge nel comunicato.La squadra tunisina comprendeva due autopompe, un veicolo di comando e 11 membri del personale di vario grado.Come riferito la Protezione civile algerina, le squadre antincendio sono intervenute martedì alle 13:45 (14:45 ora di Roma) per spegnere l'incendio, con il supporto di quattro aeromobili AT-802 e di un Beriev BE200 dell'Esercito algerino.Le autorità del paese nordafricano hanno recentemente lanciato un dispositivo di lotta contro gli incendi boschivi che comprende 13 aerei di varie dimensioni e 100 droni per il monitoraggio e la localizzazione.In concomitanza con una siccità che dura da più di quattro anni, gli incendi hanno causato in Algeria decine di morti e centinaia di feriti nelle scorse estati, oltre a ingenti perdite materiali e alla distruzione di centinaia di migliaia di ettari di vegetazione. (ANSAmed).

