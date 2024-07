Il governo del Marocco aumenta lo stipendio degli infermieri

(ANSAmed) - RABAT, 12 LUG - Il governo marocchino annuncia un aumento dei salari per i lavoratori del settore sanitario. In coincidenza con il pacchetto di scioperi varato nei giorni scorsi e le manifestazioni programmate fino alla fine di luglio, il Consiglio dei ministri vara 1.000 dirham, pari a 100 euro circa di aumento al mese.Lo annuncia Mustapha Baitas, il portavoce del governo, affermando pure che il ministro della Sanità, Khalid Ait Taleb, incontrerà presto i sindacati professionali dopo i recenti disordini pubblici.Nella seduta odierna, ha spiegato Baitas, "sono stati approvati cinque decreti" che includono misure per migliorare i servizi del settore e affrontare le nuove sfide, oltre che autorizzare gli aumenti salariali. "Un passo significativo nell'adempimento degli impegni assunti nell'ambito del dialogo sociale centrale", ha aggiunto. L'aumento a beneficio degli infermieri e dei tecnici sanitari sarà attuato in due fasi, con la prima rata a partire da luglio 2024 e la seconda fase che consisterà in un aumento netto di 500 dirham, circa 50 euro al mese, a partire da luglio 2025. (ANSAmed).

