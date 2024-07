Stop alle sim anonime, ultimatum del Marocco agli operatori

(ANSAmed) - RABAT, 11 LUG - Stop alle schede telefoniche anonime in Marocco. Le compagnie che operano nel Paese hanno tre mesi di tempo per identificare tutti i numeri di telefono anonimi o sospendere le carte sim prepagate o preattivate che non abbiano la scheda completa utile all'identificazione dell'abbonato.Ghita Mezzour, ministra della Transizione digitale, ha lanciato un ultimatum alle società di telecomunicazioni per identificare i propri abbonati, compresi quelli che hanno acquistato le carte sim da vari distributori, venditori o agenti commerciali. Questa misura rientra nel quadro della legge relativa alla tutela delle persone fisiche.L'Agenzia nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni (Anrt) ha concesso agli operatori il tempo necessario per regolarizzare la situazione dei loro abbonati. La battaglia contro i clienti non identificati risale almeno al 2011 ma poi, in pratica, molte schede sono rimaste attive. Ora gli operatori sono dunque tenuti ad aggiornare il proprio database degli abbonati per renderlo più affidabile e credibile includendo informazioni quali nome, cognome, numero identificativo e data di abbonamento dell'abbonato per ciascun numero attivo. Lo scorso anno, Maroc Telecom (Iam), il più grande operatore di telecomunicazioni del Paese presente sul mercato in 18 nazioni africane, ha annunciato di avere raggiunto 74 milioni di clienti nel 2021. (ANSAmed).

