Wafa, 'vittime in vari raid d'Israele sulla Striscia di Gaza'

ROMA - L'agenzia di stampa palestinese Wafa e l'emittente araba Al Jazeera affermano che almeno due persone sono state uccise e diverse altre ferite in bombardamenti israeliani che hanno colpito stanotte la città di Gaza. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato da parte loro di aver condotto attacchi contro obiettivi di Hamas nel centro della Striscia.

Le forze israeliane da parte lor hanno affermato di aver colpito la notte scorsa "numerosi obiettivi terroristici in tutta la Striscia di Gaza, comprese le infrastrutture utilizzate dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi contro le truppe dell'Idf che operano nella Striscia": lo ha reso noto l'Idf in un comunicato pubblicato su Telegram. E' stato colpito inoltre "un cecchino di Hamas che ha effettuato attacchi contro le truppe dell'Idf", si legge ancora nella nota.



e forze israeliane hanno colpito la notte scorsa "numerosi obiettivi terroristici in tutta la Striscia di Gaza, comprese le infrastrutture utilizzate dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi contro le truppe dell'Idf che operano nella Striscia": lo ha reso noto l'Idf in un comunicato pubblicato su Telegram.



E' stato colpito inoltre "un cecchino di Hamas che ha effettuato attacchi contro le truppe dell'Idf", si legge ancora nella nota.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA