Tre morti su barche di migranti arrivate alle Canarie

MADRID - Tre cadaveri sono stati trovati a bordo di due barche di migranti che hanno raggiunto tra sabato e domenica El Hierro, una delle isole Canarie: lo riferiscono i servizi d'emergenza e l'agenzia di stampa Efe. In queste stesse circostanze, sono state assistite circa 200 persone, superstiti delle traversate migratorie dall'Africa.



Su una di queste due imbarcazioni, arrivata sabato, c'erano due cadaveri: uno è stato recuperato al momento dell'approdo, mentre un secondo è stato trovato stamane mentre erano in corso lavori di pulizia dello scafo stesso. La terza persona senza vita è invece stata trovata sulla seconda delle barche in questioni, arrivata ieri con circa 150 persone a bordo.

