E' torinese l'attivista ferito in un assalto di coloni

TORINO - E' un attivista di Grugliasco (Torino), Riccardo, 30 anni, l'attivista dell'ong Mediterranea Saving Humans rimasto ferito durante un assalto di coloni israeliani avvenuto nella regione di Massafer Yatta, in Cisgiordania. A precisarlo è la stessa ong che il 4 luglio scorso ha denunciato un attacco di coloni israeliani contro un villaggio palestinese durante il quale l'attivista italiano è stato picchiato e ferito mentre aiutava i palestinesi a spegnere le fiamme appiccate nei campi.



Secondo quanto ricostruito da Mediterranea Saving Humans, il giovane è stato colpito di striscio da un colpo di zappa ed è rimasto ferito allo zigomo e gli è stato distrutto il cellulare.



Sulla vicenda è intervenuta con una nota la sezione provinciale torinese dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, anche perché il giovane fa parte del direttivo della sezione Anpi Grugliasco. "Siamo orgogliosi di avere tra i nostri dirigenti Riccardo. Ai giovani come lui è affidata la speranza di un mondo di pace e di fratellanza - si legge nel comunicato -. L' Anpi provinciale chiede al governo italiano di elevare una ferma protesta al governo israeliano che non impedisce, anzi incoraggia, le aggressioni dei coloni in Cisgiordania nei confronti della popolazione palestinese. Aspettiamo il ritorno di Riccardo e siamo grati a lui per il coraggio e l'impegno dimostrato, alla sua famiglia, che lo ha educato nel rispetto dei nostri principi e dei nostri valori" conclude la nota della presidenza provinciale Anpi.

