Barca con 283 migranti raggiunge l'isola greca di Gavdos

ATENE - Un peschereccio che trasportava quasi 283 migranti ha raggiunto in sicurezza il porto dell'isola greca di Gavdos, a sud di Creta, a seguito di una vasta operazione di salvataggio. Lo ha reso noto la Guardia costiera ellenica, come riporta Kathimerini.



Le autorità hanno riportato che non ci sono state segnalazioni immediate di feriti o di problemi di salute tra i 283 migranti. Le ricerche sono state avviate prima dell'alba di oggi, dopo che le autorità greche avevano ricevuto la segnalazione di un'imbarcazione, con a bordo i migranti, colpita da forti venti a 18 miglia nautiche a sud della piccola isola di Gavdos. Due navi della Guardia Costiera, quattro navi mercantili e due piccole imbarcazioni private hanno preso parte all'operazione di salvataggio. Il peschereccio con a bordo i migranti è riuscito a raggiungere il porto di Gavdos con i propri motori e le persone a bordo, di cui ancora non è stata resa nota la nazionalità, sono sbarcate in sicurezza. Da Gavdos sono stati trasferite nel porto cretese di Canea, hanno riportato le autorità greche.





